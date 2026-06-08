Повернення додому: центрова збірної України доєдналася до Будівельника

Центрова збірної України Вероніка Любінець стала гравчинею київської команди Будівельник.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболістка "синьо-жовтих" у минулому виступала у чемпіонатах Румунії, Угорщини, Німеччини, Чехії та Косово. В української першості 27-річна спортсменка відома за виступами у Київ-Баскеті й Прометеї.

У своєму останньому сезоні в жіночій Суперлізі (21/22), Любінець набирала 7,4 очка + 4,1 підбирання при РЕ в 10,4 бали.

За національну команду України в середньому заробляє 5.5 очка та 3.2 підбирання.

Нагадаємо, що напередодні Виконком федерації баскетболу України призначив Інну Кочубей на посаду головного тренера національної команди.

Наступні матчі жіноча збірна України проведе 11–17 листопада у рамках другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027. Українки виступатимуть у групі М, де зіграють проти збірних Франції, Великої Британії та Люксембургу.