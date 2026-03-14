Збірна України поступилась Болгарії у відборі на Євробаскет-2027

У суботу, 14 березня, жіноча збірна України з баскетболу поступилась Болгарії у межах 5 туру кваліфікації Євробаскету-2027.

Зустріч завершилась з рахунком 66:81.

Найрезультативнішою в українок стала Аліна Ягупова, яка за понад 38 хвилин набрала 24 очка та 5 підбирань.

Для України – це третя поразка у відборі. Українки завершать перший етап кваліфікації на третьому місці групи й зберігають шанси на вихід до наступного раунду як одна з найкращих третіх команд.

Євробаскет-2027

Жінки, кваліфікація, Група Е

14 березня

Болгарія — Україна 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:29)

Україна: Алексейчик 0, Ягупова 24 + 5 підбирань + 5 передач, Філевич 7, Уро-Ніле 8 + 10 підбирань, Юркевічус 13 + 9 підбирань – старт; Ляшко 9 + 9 підбирань + 5 передач, Бойко 3, Панчук 2, Тиха 0, Кулєша 0, Ковтун 0

Україна закриє перший етап кваліфікації 17 березня матчем проти Азербайджану. Початок – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні підопічні Мурзіна поступились Чорногорії.