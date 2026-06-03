Одна з лідерок збірної України продовжила контракт з європейським клубом

Одна з лідерок збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський Ньон, в якому провела останні два роки.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Уро-Ніле в чемпіонаті Швейцарії в цьому сезоні зіграла в 20 матчах у середньому набиравши 15.4 очка, 10.2 підбирання, 2.5 передачі та 1.7 перехоплення (РЕ 21.3).

Вона також другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії.

Наразі Міріам Уро-Ніле знаходиться в розташуванні збірної України 3х3, з якою стартувала на чемпіонаті світу з однієї перемоги в двох матчах.