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Одна з лідерок збірної України продовжила контракт з європейським клубом

Олексій Мурзак — 3 червня 2026, 18:47
Одна з лідерок збірної України продовжила контракт з європейським клубом
Міріам Уро-Ніле
ФБУ

Одна з лідерок збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський Ньон, в якому провела останні два роки.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Уро-Ніле в чемпіонаті Швейцарії в цьому сезоні зіграла в 20 матчах у середньому набиравши 15.4 очка, 10.2 підбирання, 2.5 передачі та 1.7 перехоплення (РЕ 21.3).

Вона також другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії.

Наразі Міріам Уро-Ніле знаходиться в розташуванні збірної України 3х3, з якою стартувала на чемпіонаті світу з однієї перемоги в двох матчах.

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