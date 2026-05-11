Жіноча збірна України призначила нового головного тренера

Виконком федерації баскетболу України призначив Інну Кочубей на посаду головного тренера національної команди.

Про це повідомляє ФБУ.

Асистентками Кочубей в національній збірній будуть Ганна Шликова та Олена Огороднікова.

Інна Кочубей провела у складі національної збірної України 53 матчі, у яких набрала 269 очок. Була капітанкою "синьо-жовтих".

Тренерську кар'єру Кочубей розпочала у 2012 році як головна тренерка київського клубу ТІМ-СКУФ, з яким здобула бронзові нагороди жіночої Суперліги України.

Згодом вона працювала з молодіжними збірними України. У 2017 році очолювала жіночу команду U20, яка посіла сьоме місце на чемпіонаті Європи. У 2023-му під її керівництвом збірна U18 стала дев'ятою на континентальній першості, а влітку 2024 року команда U20 завершила турнір на шостій позиції.

На клубному рівні Кочубей у 2017–2021 роках була асистенткою тренера Київ-Баскета, а в сезоні-2021 очолювала Будівельник-НУФВСУ.

З 2022 року працює в Польщі: тренувала команди U17 та U19, а також була асистенткою в першоліговому PTK Pabianice.

Нагадаємо, напередодні Євген Мурзін за власним бажанням залишив посаду головного тренера жіночої збірної України з баскетболу.

Наступні матчі жіноча збірна України проведе 11–17 листопада у рамках другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027. Українки виступатимуть у групі М, де зіграють проти збірних Франція, Велика Британія та Люксембург.