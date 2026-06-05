Став відомий суперник жіночої збірної України в плейоф чемпіонату світу

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася свого суперника у чвертьфіналі чемпіонату світу.

"Синьо-жовті" зіграють за вихід до півфіналу проти збірної Австралії після їхньої перемоги над збірною Китаю у матчі 1/8 фіналу з рахунком 21:11.

Чемпіонат світу-2026 з баскетболу 3х3

1/8 фіналу, 5 червня

Австралія – Китай 21:11

Нагадаємо, що для жіночої збірної України це перша з 2017 року гра в плейоф чемпіонату світу.

Україна кваліфікувалася до чвертьфіналу після перемоги над Литвою (16:14), вийшовши на перше місце в групі.

У перший же змагальний день ЧС-2026 Україна поступилася Канаді (11:14), а потім перемогла Японію (19:18) та Францію (11:10).