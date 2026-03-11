Збірна України програла Чорногорії в межах відбору на Євробаскет-2027
У середу, 11 березня, жіноча збірна України з баскетболу в Ризі на майданчику Олімпійського центру зіграла надважливу гру кваліфікації проти збірної Чорногорії, де зазнала поразки.
Зустріч завершилася з рахунком 79:61.
Таким чином, "синьо-жовті" не змогли достроково гарантувати собі вихід до другого раунду кваліфікації.
Нагадаємо, збірна України знаходиться на другому місці в групі. Підопічні Мурзіна перемогли Чорногорію, Азербайджан та поступилися Болгарії. До наступного етапу вийдуть дві кращі команди квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця у своїх групах.
Євробаскет-2027
Жінки, кваліфікація, Група Е
11 березня
Україна – Чорногорія 61:79 (21:28, 17:10, 15:18, 8:23)
В межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 "синьо-жовті" зустрінуться з Болгарією (14 березня, початок о 19:00) та Азербайджаном (17 березня, 17:00).