Збірна України програла Чорногорії в межах відбору на Євробаскет-2027

Олексій Мурзак — 11 березня 2026, 20:50
ФБУ

У середу, 11 березня, жіноча збірна України з баскетболу в Ризі на майданчику Олімпійського центру зіграла надважливу гру кваліфікації проти збірної Чорногорії, де зазнала поразки.

Зустріч завершилася з рахунком 79:61.

Таким чином, "синьо-жовті" не змогли достроково гарантувати собі вихід до другого раунду кваліфікації.

Нагадаємо, збірна України знаходиться на другому місці в групі. Підопічні Мурзіна перемогли Чорногорію, Азербайджан та поступилися Болгарії. До наступного етапу вийдуть дві кращі команди квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця у своїх групах.

Євробаскет-2027
Жінки, кваліфікація, Група Е
11 березня

Україна – Чорногорія 61:79 (21:28, 17:10, 15:18, 8:23)

В межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 "синьо-жовті" зустрінуться з Болгарією (14 березня, початок о 19:00) та Азербайджаном (17 березня, 17:00).

