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Жіноча збірна України вперше з 2017 року зіграє у плейоф чемпіонату світу

Олександр Булава — 4 червня 2026, 16:13
Жіноча збірна України вперше з 2017 року зіграє у плейоф чемпіонату світу
ФБУ

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над Литвою у межах групового етапу на чемпіонаті світу, який триває у польській Варшаві.

Зустріч завершилась з рахунком 16:14. Перемога дозволила українкам вийти у плейоф світової першості (3 перемоги та 1 поразка).

Найбільше очок в матчі в України набрала Міріам Уро-Ніле, яка записала до активу 6 очок.

Після перемоги Франції над Канадою (16:12) "синьо-жовті" посіли перше місце у групі та з першого місця кваліфікувались одразу у чвертьфінал

Чемпіонат світу-2026
4 червня

Україна – Литва 16:14

Україна: Ляшко 3 + 1 підбирання + 1 передача, Філевич 4 + 3 підбирань + 1 передача, Уро-Ніле 6 + 5 підбирань, Коваль 3 (1 дальній) + 5 підбирань

За підсумками всіх матчів групи одна команда напряму потрапить до плейоф, а команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють у плеін.

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