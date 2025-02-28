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Литовський гранд проведе акцію на підтримку України

Олексій Мурзак — 28 лютого 2025, 16:47
Литовський гранд проведе акцію на підтримку України
LRT

Жальгіріс проведе акцію на підтримку України, яка відбудеться у межах протистояння чемпіонату Литви з Ювентусом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Так, усі кошти, виручені під час матчу будуть передані організаціям, які надають допомогу Україні.

"Цієї неділі, 2 березня, Жальгіріс запрошує вболівальників об’єднатися на підтримку України. Усі кошти, виручені під час матчу чемпіонату Литви з Ювентусом, будуть передані організаціям, які надають перемогу України. Будь частиною чогось більшого!", – йдеться у повідомленні.
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Напередодні відбувся матч Євроліги між Црвеною Звездою та Жальгірісом, який запам'ятався провокацією від сербів і гарним життєвим уроком від литовців.

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