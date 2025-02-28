Литовський гранд проведе акцію на підтримку України

Жальгіріс проведе акцію на підтримку України, яка відбудеться у межах протистояння чемпіонату Литви з Ювентусом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Так, усі кошти, виручені під час матчу будуть передані організаціям, які надають допомогу Україні.

"Цієї неділі, 2 березня, Жальгіріс запрошує вболівальників об’єднатися на підтримку України. Усі кошти, виручені під час матчу чемпіонату Литви з Ювентусом, будуть передані організаціям, які надають перемогу України. Будь частиною чогось більшого!", – йдеться у повідомленні.

For victories on and off the court. 🇺🇦



This Sunday, March 2nd, Zalgiris invites fans to unite in support of Ukraine. All ticket proceeds from the game against Uniclub Bet - Juventus will be donated to organizations providing aid to Ukraine. Be part of something bigger! pic.twitter.com/Fx4QhEELEE — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 28, 2025

Напередодні відбувся матч Євроліги між Црвеною Звездою та Жальгірісом, який запам'ятався провокацією від сербів і гарним життєвим уроком від литовців.