Литовський гранд проведе акцію на підтримку України
LRT
Жальгіріс проведе акцію на підтримку України, яка відбудеться у межах протистояння чемпіонату Литви з Ювентусом.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Так, усі кошти, виручені під час матчу будуть передані організаціям, які надають допомогу Україні.
"Цієї неділі, 2 березня, Жальгіріс запрошує вболівальників об’єднатися на підтримку України. Усі кошти, виручені під час матчу чемпіонату Литви з Ювентусом, будуть передані організаціям, які надають перемогу України. Будь частиною чогось більшого!", – йдеться у повідомленні.
Напередодні відбувся матч Євроліги між Црвеною Звездою та Жальгірісом, який запам'ятався провокацією від сербів і гарним життєвим уроком від литовців.