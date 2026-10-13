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Виграти тисячу євро на телешоу – і стати тренером в ЛЧ: шалена історія успіху Валдаса Дамбраускаса

Роман Синчук — 13 жовтня 2026, 06:00
Валдас Дамбраускас, Getty Images
Виграти тисячу євро на телешоу – і стати тренером в ЛЧ: шалена історія успіху Валдаса Дамбраускаса

13 жовтня Сабах спробує здобути перші очки в Лізі чемпіонів у матчі проти празької Славії.

Ну, а разом із азербайджанським клубом – і його сенсаційний тренер.

Валдас Дамбраускас – вже впізнавана фігура в малих європейських лігах, однак те, як йому вдалося туди дістатися, насправді вражає.

У 2002-му литовець удвох з майбутньою дружиною ледь зібрали гроші на авіаквитки – і полетіли до Лондона, аби... вони й самі не знали.

Поза сумнівом, Валдас – найбільш самобутній з усіх тренерів, яких ЛЧ бачила за останні сезони.

***

У 49 років Валдас Дамбраускас нарешті досяг найвищого рівня.

Чемпіон Азербайджану та володар національного кубку, він став справжнім героєм країни, вивівши Сабах до групи Ліги чемпіонів.

Вперше!

Диво-історія литовця і раніше привертала увагу, але тепер світові ЗМІ прибували за подробицями одне за іншим:

"За останні тижні я розповів цю історію, мабуть, мільйон разів. Як у голлівудському кіно – всі хочуть скоротити моє життя до кількох кадрів".

Але хіба могло бути інакше?

Ось вони – ці кадри. 

Дамбраускас на телешоу, instagram.com/ajesport
Дамбраускас на телешоу, instagram.com/ajesport

У 2002-му майбутній тренер подався на литовську версію телешоу "Хто хоче стати мільйонером?", хоча друзі його й відмовляли – типу, без шансів же.

Дамбраускас, однак, повірив у себе, читав по 19 книг за місяць, і з четвертого разу пройшов телефонний відбір, правильно назвавши скандинавського бога грому. Не дивуйтеся, це було ще до фільмів Marvel, тож Тор з лицем Кріса Гемсворта ще не був елементом попкультури.

"Перед участю я не думав про перемогу, а хотів просто розважитися. Але в Литві тоді були злидні, а мені пощастило виграти трохи грошей", – і з цього визрів план.

Валдас зізнається – закоханий у футбол з 1983-го, коли рідний Жальгіріс піднявся до еліти чемпіонату СРСР.

Грати? Ні-ні, йому ніколи не світив професійний спорт.

Інша справа – тренувати.

От тільки спершу слід було якось здобути знання, ліцензію, зв'язки...

"Бути тренером – моя дитяча мрія. Але тренерських курсів УЄФА у Литві тоді не існувало. Якщо ти не грав сам на високому рівні, то це було практично неможливо. І тоді я вирушив до Британії, аби пройти курси та вивчити мову", – розповідає герой.

Хтозна, чи виїхав би він без того телешоу? Дамбраускас – із бідної сім'ї, рано втратив батька.

Енциклопедичні знання гарантували йому 4000 літів – тобто, майже 1300 баксів за тодішнім курсом. За ці гроші вони з майбутньою дружиною і купили квитки до Лондона. 

Із дружиною Валдас пройшов через найважчі роки, sportnews.az
Із дружиною Валдас пройшов через найважчі роки, sportnews.az

Чому не виграв мільйон?

Не знав, яка країна випускає найбільше щоденних газет. Виявляється, це була Японія.

***

"Що сказати? Справді складно було. Ми з Інгрідою приїхали без зв'язків, допомоги, грошей. Розмовляли ламаною англійською", – кожен трудовий мігрант зрозуміє.

З одного боку, Валдас втілив мрію – вступив до Лондонського столичного університету на програму "Спортивна наука та тренерська справа".

А з іншого – як не вмерти з голоду?

Дамбраускас фарбував стіни на будівництві, торгував на ринку, мив підлогу в пабі, розносив газети і навіть підпрацьовував приватною нянею!

"Доводилося хапатися за кожну випадкову роботу. Бувало, що ми з дружиною мали по 4-5 робіт одночасно. А крім того я ж був студентом денної форми навчання, волонтерив у футбольних клубах та допомагав з дітьми..."

Чого-чого, а працездатності йому не позичати.

І ще – оптимізму:

"Ми були вдячні за життя, яке мали, і можливості, які воно створювало. Переїзд до Англії був найкращим кроком із можливих".

І позаяк литовець не здавався, невдовзі доля його винагородила – у 2004-му на резюме відгукнувся Ман Юнайтед, де шукали асистента тренера в академію. Робота на чверть ставки, але це вже був крок!

Як, зрештою, і пост у Тайгерс – аматорській команді, що виросла із благодійної організації, яка опікувалася молодими мігрантами із Бангладешу, а далі розширила діяльність на інші неблагополучні квартали.

Наче у біблійному Вавилоні, тут були діти усіх кольорів та рас, проте всі говорили однією мовою.

Чи міг подумати Дамбраускас, що наступного разу ставитиме 11 гравців з різними паспортами вже у кваліфікації ЛЧ на чолі Сабаха?

Звісно ж, ні.

Він просто виконував свою роботу так добре, як умів. Секрет, якщо й існує, то лише в цьому.

***

Дамбраускас закінчив універ, попрацював трохи у школах Брентфорда й Фулгема, а тоді отримав справжній пост.

На секунду, 9-та ліга Англії!

Клуб Кінгсбері Лондон Тайгерс декларував бажання піднятися до 8-го дивізіону – і Валдас взявся. 

Дамбраускас із трофеєм, здобутим з Кінгсбері Лондон Тайгерс, instagram.com/scoutmeonline
Дамбраускас із трофеєм, здобутим з Кінгсбері Лондон Тайгерс, instagram.com/scoutmeonline

На цьому рівні, звісно, не буває уваги преси, грошових контрактів, професійної структури, а вболівати приходить хіба що рідня. Проте роздягальня, характери, начальство – це ж всюди незмінне, так що Валдас отримав важливі уроки.

У Сабаху він часто повторює фразу із Кінгсбері: "Якщо клуб хоче ставати кращим, вдосконалювати треба все – від прибиральниці до президента".

Ну, і з таким підходом вже у сезоні-2008/09 литовець отримав премію Вестмінстера як найкращий тренер, що розвиває масовий спорт.

У великій футбольній країні, звісно, його б не помітили, але ви ж бачите, де зараз збірна Литви?

Баскетбол – ось чим дихає дружня Україні держава.

І коли Дамбраускас вибився на перші ролі серед британських аматорів, його запросили очолити Литву U17 – як-не-як, він був єдиним (!) литовським тренером зі здобутим в Англії дипломом!

Епічно вийшло. У першому ж матчі його Литва U17 продула одноліткам з Іспанії 1:9. Пако Алькасер забивав, Хуан Бернат, Рафінья Алькантара...

Втім, один литовці таки відквитали!

В цьому кредо тренера-самоука: "Мені подобається атакувати та забивати. Якби я міг описати свій стиль одним словом, то це було б "домінування". Я не боюся ризику. Для мене ідеальним результатом була б перемога 4:3, коли 4 різних гравці забили, а ще 4 зробили асисти. Уявляєте роздягальню після такого матчу?" 

І отак-от, помалу здобуваючи довіру, Валдас у 2014-му доріс до улюбленого Жальгіріса.

В той-таки момент і розпочалася його справжня професійна кар'єра.

***

Зараз у трудовій Дамбраускаса записи вже із 10 клубів у 8 різних країнах.

Литовець здобув 13 трофеїв; вигравав чемпіонати з Жальгірісом, Лудогорцем, Сабахом; здобував національні кубки із Хайдуком та ризьким РФШ.

Чому ж стільки звільнень?

А все просто – ноунейм.

Якби на місці Дамбраускаса був Димитар Бербатов, Лудогорець нізащо б не вигнав його після невиходу до групи ЛЧ.

Якби Хайдук тренував Іван Ракитич, то йому б дали час впоратися із першою кризою на посту. 

Але це ж лише Валдас – той, хто мив підлоги в пабах і забавляв немовлят, аби назбирати грошей на освіту. З такою біографією у професійному футболі він сприймається ледь не як патентований шарлатан.

Точніше, сприймався.

Зараз вже не так, бо на шляху Дамбраускаса виник клуб, який першим повністю йому довірився – Сабах.

По правді, складно точно пояснити природу явища. Сабах заснували у 2017-му поблизу Баку, а ще у 2014-му Міністерство освіти Азербайджану сформувало "групи Сабах"; проєкт, спрямований на "покращення якості викладання у вищій освіті та застосування інноваційних методів навчання". Офіційного зв'язку між ними нема, проте замміністра освіти Фірудін Гурбанов входить до Ради директорів ФК Сабах, яку очолює будівельний магнат Ягуб Гусейнов – теж близький до влади.

Ну, і росте Сабах не як рядовий клуб, і ще до приходу Дамбраускаса влітку 2025-го виграв національний кубок.

"Вони мене здивували: точно знали, чого хочуть, були дуже амбітними, обговорювали будівництво нового тренувального комплексу та системи скаутингу. Потенціал був очевидним", – пояснює литовець.

На додачу, минулого сезону оптимальні умови йому "створив" і Карабах, що віддав море сил у рекордній єврокубковій кампанії.

Наслідок – Сабах виграв і чемпіонат, і кубок Азербайджану.

***

Ба більше, озброївшись новачками та здобутим по всій Європі досвідом, Валдас повів кавказців і до Ліги чемпіонів.

З жеребом пощастило – не без того.

Сабах був фаворитом проти валлійських Нью-Сейнт та фінського КуПС, проте із данським Орхусом та ізраїльським Хапоелем Беер-Шева протистояння обіцяли бути рівними.

Зрештою, все завершилося воістину кіношною драмою. Сабах поступався Хапоелю за сумою двох матчів і безупинно атакував, аж поки на 4-й доданій хвилині Теллур Муталлімов не забив рятівний гол, що перевів гру в овертайм, де та пішла в одні ворота.

"Тренерська робота в Лізі чемпіонів для людини, яка не має футбольного досвіду, – це величезне досягнення. Для мене кожна віха особлива, бо означає і нову відповідальність. Я з нетерпінням чекаю", – зізнається Дамбраускас.

Можете уявити його почуття, коли він повернувся на "Олд Траффорд" вже як тренер команди-суперника?

Авжеж, не можете.

Ніхто не може.

Аби відчути те, що Дамбраускас, треба прожити життя, як він – кинути дім та батьківщину заради мрії; роками йти до неї найдивнішими шляхами; вчитися на поразках, бо підказати ж немає кому. 

"Як і раніше, я вважаю, що ексфутболісти тут на крок попереду. Вони мають велику повагу гравців та краще відчувають роздягальню. Разом з тим, тренерська професія змінилась. Зараз головний тренер має розуміти фізіологію, психологію; навіть фінанси та комунікацію. Не кажучи вже про тактику", – запевняє герой.

Тим часом 1 пропущений гол Сабаха у 6 стартових турах нового чемпіонату доводить, що Валдас росте. Його контроль над грою стає дедалі чіткішим.

Принаймні на папері у головної футбольної людини Литви та його інтернаціоналу будуть шанси сьогодні ввечері проти Славії:

"Сила Сабаха в тому, що кожен робить свою роботу на совість, і всі рухаються в одному напрямку. А щодо мене... Я маю ще чимало мрій, які хочу досягти. Найбільше на світі я боюся одного дня перестати вчитися та розвиватися".

Телеграм-канал автора: Футбольні історії

Сабах Жальгіріс