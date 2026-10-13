Виграти тисячу євро на телешоу – і стати тренером в ЛЧ: шалена історія успіху Валдаса Дамбраускаса

13 жовтня Сабах спробує здобути перші очки в Лізі чемпіонів у матчі проти празької Славії.

Ну, а разом із азербайджанським клубом – і його сенсаційний тренер.

Валдас Дамбраускас – вже впізнавана фігура в малих європейських лігах, однак те, як йому вдалося туди дістатися, насправді вражає.

У 2002-му литовець удвох з майбутньою дружиною ледь зібрали гроші на авіаквитки – і полетіли до Лондона, аби... вони й самі не знали.

Поза сумнівом, Валдас – найбільш самобутній з усіх тренерів, яких ЛЧ бачила за останні сезони.

***

У 49 років Валдас Дамбраускас нарешті досяг найвищого рівня.

Чемпіон Азербайджану та володар національного кубку, він став справжнім героєм країни, вивівши Сабах до групи Ліги чемпіонів.

Вперше!

Диво-історія литовця і раніше привертала увагу, але тепер світові ЗМІ прибували за подробицями одне за іншим:

"За останні тижні я розповів цю історію, мабуть, мільйон разів. Як у голлівудському кіно – всі хочуть скоротити моє життя до кількох кадрів".

Але хіба могло бути інакше?

Ось вони – ці кадри.

Дамбраускас на телешоу, instagram.com/ajesport

У 2002-му майбутній тренер подався на литовську версію телешоу "Хто хоче стати мільйонером?", хоча друзі його й відмовляли – типу, без шансів же.

Дамбраускас, однак, повірив у себе, читав по 19 книг за місяць, і з четвертого разу пройшов телефонний відбір, правильно назвавши скандинавського бога грому. Не дивуйтеся, це було ще до фільмів Marvel, тож Тор з лицем Кріса Гемсворта ще не був елементом попкультури.

"Перед участю я не думав про перемогу, а хотів просто розважитися. Але в Литві тоді були злидні, а мені пощастило виграти трохи грошей", – і з цього визрів план.

Валдас зізнається – закоханий у футбол з 1983-го, коли рідний Жальгіріс піднявся до еліти чемпіонату СРСР.

Грати? Ні-ні, йому ніколи не світив професійний спорт.

Інша справа – тренувати.

От тільки спершу слід було якось здобути знання, ліцензію, зв'язки...

"Бути тренером – моя дитяча мрія. Але тренерських курсів УЄФА у Литві тоді не існувало. Якщо ти не грав сам на високому рівні, то це було практично неможливо. І тоді я вирушив до Британії, аби пройти курси та вивчити мову", – розповідає герой.

Хтозна, чи виїхав би він без того телешоу? Дамбраускас – із бідної сім'ї, рано втратив батька.

Енциклопедичні знання гарантували йому 4000 літів – тобто, майже 1300 баксів за тодішнім курсом. За ці гроші вони з майбутньою дружиною і купили квитки до Лондона.

Із дружиною Валдас пройшов через найважчі роки, sportnews.az

Чому не виграв мільйон?

Не знав, яка країна випускає найбільше щоденних газет. Виявляється, це була Японія.

***

"Що сказати? Справді складно було. Ми з Інгрідою приїхали без зв'язків, допомоги, грошей. Розмовляли ламаною англійською", – кожен трудовий мігрант зрозуміє.

З одного боку, Валдас втілив мрію – вступив до Лондонського столичного університету на програму "Спортивна наука та тренерська справа".

А з іншого – як не вмерти з голоду?

Дамбраускас фарбував стіни на будівництві, торгував на ринку, мив підлогу в пабі, розносив газети і навіть підпрацьовував приватною нянею!

"Доводилося хапатися за кожну випадкову роботу. Бувало, що ми з дружиною мали по 4-5 робіт одночасно. А крім того я ж був студентом денної форми навчання, волонтерив у футбольних клубах та допомагав з дітьми..."

Чого-чого, а працездатності йому не позичати.

І ще – оптимізму:

"Ми були вдячні за життя, яке мали, і можливості, які воно створювало. Переїзд до Англії був найкращим кроком із можливих".

І позаяк литовець не здавався, невдовзі доля його винагородила – у 2004-му на резюме відгукнувся Ман Юнайтед, де шукали асистента тренера в академію. Робота на чверть ставки, але це вже був крок!

Як, зрештою, і пост у Тайгерс – аматорській команді, що виросла із благодійної організації, яка опікувалася молодими мігрантами із Бангладешу, а далі розширила діяльність на інші неблагополучні квартали.

Наче у біблійному Вавилоні, тут були діти усіх кольорів та рас, проте всі говорили однією мовою.

Чи міг подумати Дамбраускас, що наступного разу ставитиме 11 гравців з різними паспортами вже у кваліфікації ЛЧ на чолі Сабаха?

Звісно ж, ні.

Він просто виконував свою роботу так добре, як умів. Секрет, якщо й існує, то лише в цьому.

***

Дамбраускас закінчив універ, попрацював трохи у школах Брентфорда й Фулгема, а тоді отримав справжній пост.

На секунду, 9-та ліга Англії!

Клуб Кінгсбері Лондон Тайгерс декларував бажання піднятися до 8-го дивізіону – і Валдас взявся.

Дамбраускас із трофеєм, здобутим з Кінгсбері Лондон Тайгерс, instagram.com/scoutmeonline

На цьому рівні, звісно, не буває уваги преси, грошових контрактів, професійної структури, а вболівати приходить хіба що рідня. Проте роздягальня, характери, начальство – це ж всюди незмінне, так що Валдас отримав важливі уроки.

У Сабаху він часто повторює фразу із Кінгсбері: "Якщо клуб хоче ставати кращим, вдосконалювати треба все – від прибиральниці до президента".

Ну, і з таким підходом вже у сезоні-2008/09 литовець отримав премію Вестмінстера як найкращий тренер, що розвиває масовий спорт.

У великій футбольній країні, звісно, його б не помітили, але ви ж бачите, де зараз збірна Литви?

Баскетбол – ось чим дихає дружня Україні держава.

І коли Дамбраускас вибився на перші ролі серед британських аматорів, його запросили очолити Литву U17 – як-не-як, він був єдиним (!) литовським тренером зі здобутим в Англії дипломом!

Епічно вийшло. У першому ж матчі його Литва U17 продула одноліткам з Іспанії 1:9. Пако Алькасер забивав, Хуан Бернат, Рафінья Алькантара...

Втім, один литовці таки відквитали!

В цьому кредо тренера-самоука: "Мені подобається атакувати та забивати. Якби я міг описати свій стиль одним словом, то це було б "домінування". Я не боюся ризику. Для мене ідеальним результатом була б перемога 4:3, коли 4 різних гравці забили, а ще 4 зробили асисти. Уявляєте роздягальню після такого матчу?"

І отак-от, помалу здобуваючи довіру, Валдас у 2014-му доріс до улюбленого Жальгіріса.

В той-таки момент і розпочалася його справжня професійна кар'єра.

***

Зараз у трудовій Дамбраускаса записи вже із 10 клубів у 8 різних країнах.

Литовець здобув 13 трофеїв; вигравав чемпіонати з Жальгірісом, Лудогорцем, Сабахом; здобував національні кубки із Хайдуком та ризьким РФШ.

Чому ж стільки звільнень?

А все просто – ноунейм.

Якби на місці Дамбраускаса був Димитар Бербатов, Лудогорець нізащо б не вигнав його після невиходу до групи ЛЧ.

Якби Хайдук тренував Іван Ракитич, то йому б дали час впоратися із першою кризою на посту.

Але це ж лише Валдас – той, хто мив підлоги в пабах і забавляв немовлят, аби назбирати грошей на освіту. З такою біографією у професійному футболі він сприймається ледь не як патентований шарлатан.

Точніше, сприймався.

Зараз вже не так, бо на шляху Дамбраускаса виник клуб, який першим повністю йому довірився – Сабах.

По правді, складно точно пояснити природу явища. Сабах заснували у 2017-му поблизу Баку, а ще у 2014-му Міністерство освіти Азербайджану сформувало "групи Сабах"; проєкт, спрямований на "покращення якості викладання у вищій освіті та застосування інноваційних методів навчання". Офіційного зв'язку між ними нема, проте замміністра освіти Фірудін Гурбанов входить до Ради директорів ФК Сабах, яку очолює будівельний магнат Ягуб Гусейнов – теж близький до влади.

Ну, і росте Сабах не як рядовий клуб, і ще до приходу Дамбраускаса влітку 2025-го виграв національний кубок.

"Вони мене здивували: точно знали, чого хочуть, були дуже амбітними, обговорювали будівництво нового тренувального комплексу та системи скаутингу. Потенціал був очевидним", – пояснює литовець.

На додачу, минулого сезону оптимальні умови йому "створив" і Карабах, що віддав море сил у рекордній єврокубковій кампанії.

Наслідок – Сабах виграв і чемпіонат, і кубок Азербайджану.

***

Ба більше, озброївшись новачками та здобутим по всій Європі досвідом, Валдас повів кавказців і до Ліги чемпіонів.

З жеребом пощастило – не без того.

Сабах був фаворитом проти валлійських Нью-Сейнт та фінського КуПС, проте із данським Орхусом та ізраїльським Хапоелем Беер-Шева протистояння обіцяли бути рівними.

Зрештою, все завершилося воістину кіношною драмою. Сабах поступався Хапоелю за сумою двох матчів і безупинно атакував, аж поки на 4-й доданій хвилині Теллур Муталлімов не забив рятівний гол, що перевів гру в овертайм, де та пішла в одні ворота.

"Тренерська робота в Лізі чемпіонів для людини, яка не має футбольного досвіду, – це величезне досягнення. Для мене кожна віха особлива, бо означає і нову відповідальність. Я з нетерпінням чекаю", – зізнається Дамбраускас.

Можете уявити його почуття, коли він повернувся на "Олд Траффорд" вже як тренер команди-суперника?

Авжеж, не можете.

Ніхто не може.

Аби відчути те, що Дамбраускас, треба прожити життя, як він – кинути дім та батьківщину заради мрії; роками йти до неї найдивнішими шляхами; вчитися на поразках, бо підказати ж немає кому.

"Як і раніше, я вважаю, що ексфутболісти тут на крок попереду. Вони мають велику повагу гравців та краще відчувають роздягальню. Разом з тим, тренерська професія змінилась. Зараз головний тренер має розуміти фізіологію, психологію; навіть фінанси та комунікацію. Не кажучи вже про тактику", – запевняє герой.

Тим часом 1 пропущений гол Сабаха у 6 стартових турах нового чемпіонату доводить, що Валдас росте. Його контроль над грою стає дедалі чіткішим.

Принаймні на папері у головної футбольної людини Литви та його інтернаціоналу будуть шанси сьогодні ввечері проти Славії:

"Сила Сабаха в тому, що кожен робить свою роботу на совість, і всі рухаються в одному напрямку. А щодо мене... Я маю ще чимало мрій, які хочу досягти. Найбільше на світі я боюся одного дня перестати вчитися та розвиватися".

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