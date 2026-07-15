Валанчюнас після 14 сезонів в НБА перейшов у Жальгіріс

Литовський центровий Йонас Валанчюнас став гравцем Жальгіріса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболіст підписав дворічний контракт, який розрахований до завершення сезону-2027/28. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією Basket News, 34-річний гравець за два сезони заробить близько 5 млн євро. Минулого сезону у складі Денвер Наггетс Валанчюнас заробив понад 10 млн доларів. Ця виплата відбулася в межах трирічного контракту на загальну суму 30,2 млн доларів, який центровий підписав у 2024 році.

Загалом за свою багаторічну кар'єру в НБА литовський бігмен заробив понад 156 млн доларів.

У сезоні-2025/26 Валанчюнас зіграв 65 матчів за Наггетс, набираючи в середньому 8,7 очка, роблячи 5,1 підбирання та 1,2 результативні передачі, при цьому влучаючи з гри 58,2% та триочкових 30,8%.

Протягом своєї кар'єри в НБА Йонас зіграв у 1002 іграх, набираючи в середньому 12,8 очка та роблячи 9,0 підбирань, реалізуючи 56,1% кидків з гри та 34,0% триочкових.

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