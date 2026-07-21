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Названо час початку перших матчів України у фінальному раунді відбору до ЧС-2027

Олег Дідух — 21 липня 2026, 17:49
Названо час початку перших матчів України у фінальному раунді відбору до ЧС-2027
ФБУ

Визначився точний час початку перших двох матчів чоловічої збірної України з баскетболу в фінальному раунді кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Свій перший матч проти Греції, який буде номінально домашнім, Україна проведе у п'ятницю, 28 серпня, в Ризі. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. У складі греків очікується поява суперзірки НБА Янніса Адетокумбо.

Другий матч Україна проведе у понеділок, 31 серпня, на виїзді проти Чорногорії. Цей поєдинок розпочнеться о 21:30 за Києвом. Пряму трансляцію обох матчів на території України можна буде подивитися на Суспільне Спорт.

Окрім Греції та Чорногорії, суперниками України по фінальному раунді відбору будуть Іспанія, Португалія та Грузія.

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.

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