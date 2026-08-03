Збірна України проведе два спаринги в межах підготовки до другого етапу відбору ЧС-2027

Збірна України з баскетболу визначилась з планом підготовки до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір, у межах якого зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі.

Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на чемпіонат світу.

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу, де свій перший матч зіграє проти команди Греції.