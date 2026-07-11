Молодіжна збірна України здобула другу поспіль перемогу на Євробаскеті-2026

Чоловіча збірна України U-20 здобула свою другу перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, який триває у словацькій Братиславі.

"Синьо-жовті" у другій грі переграли команду Естонії з рахунком 87:81.

Українці забезпечили собі 8-очкову перевагу за підсумками першої половини та віддали супернику лише четверту чверть.

Центровий Десмонд Йяму став найкращим гравцем матчу. За 32 хвилини він оформив дабл-дабл із 23 очок та 19 підбирань, додавши 3 перехоплення та 1 блок-шот (точність кидків — 10/14).

Наступний матч на турнірі українська збірна зіграє проти Швейцарії у вівторок, 14 липня, о 14:00.

Євробаскет-2026 U-20

Дивізіон В, чоловіки

11 липня

Естонія – Україна 81:87 (18:21, 17:22, 16:17, 30:27)

Нагадаємо, на старту турніру "синьо-жовті" обіграли команду Грузії (77:64).

Зазначимо, що по дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до другого етапу та продовжать боротьбу за медалі в плейоф. Три кращі команди Дивізіону В, окрім медалей, отримають підвищення до Дивізіону А.

Треті-четверті місця в групах першого етапу гратимуть за 9-16 місця, а остання команда групи B гратиме за 17-20 місця.

Напередодні жіноча збірна України U-20 розгромила Румунію у міні-турнірі за 9-14 місця на Євробаскеті-2026 у дивізіоні В.