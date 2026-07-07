Молодіжна жіноча збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи

Молодіжна жіноча збірна України U-20 обіграла Швейцарію у стартовому матчі на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який триває у болгарському Самокові.

Зустріч завершилась з рахунком 73:53.

Ключовим став ривок українок 12:0 наприкінці першої чверті (23:13), після чого наша збірна контролювала хід гри до самого фінального свистка.

Найрезультативнішою в матчі стала Еліна Синякова, яка до 18 очок додала 7 підбирань.

Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Самоков, Болгарія

7 липня

Україна – Швейцарія 73:53 (22:13, 19:17, 13:11, 19:12)

Україна: Тиха 6 + 6 передач, Тинщук 9, Тупало 10 + 7 підбирань, Петришак 2, Синякова 18 + 7 підбирань – старт; Виповська 12, Іщук 7, Полянцева 3, Лавринець 2, Куценко 2, Боровська 2, Шевченко 0

Наступний матч на турнірі "синьо-жовті" зіграють у середу, 8 липня, проти збірної Азербайджану. Зустрічі розпочнеться о 15:15 за київським часом.