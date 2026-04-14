Молодіжна жіноча збірна України мінімально поступилась Швеції у відборі на Євро-2026

Молодіжна збірна України WU-19 поступилась Швеції у другому матчі другого раунду кваліфікації Євро-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1. Єдиним голом на 30-й хвилині поєдинку відзначилась Маттсон.

Відбір Євро-2026 (WU-19)

Другий раунд. Група А5

14 квітня

Швеція (WU-19) – Україна (WU-19) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Маттсон

Швеція: Карссон, Найлен, Маттсон, Броман, Молін Кок, Селін, Прікс, Петц (Стеффнсон, 70), Лундін (Петерсон 46), Екберг, Шьострем (Ерікссон, 75).

Україна: Харченко, Яремчук, Ігнатенко, Іванченко (Артеменко, 65), Авраменко, Купцова, Коновалова, Бєлова, Голованчук, Мігаль, Ткачук.

Попереджені: Шьострем (21), Селін (78) – Іванченко (65).

Для України це друга поспіль поразка. У першому матчі другого раунду відбору "синьо-жовті" поступились Італії. 17 квітня українки зіграють з командою Нідерландів.

Переможці груп приєднаються до господаря, Боснії і Герцеговини, у фінальній стадії Євро-2026 (WU-19), яка проходитиме з 27 червня до 10 липня. Жеребкування форуму заплановано на 22 квітня.

Нагадаємо, у першому раунді відбору "синьо-жовті" перемогли Боснію і Герцеговину та Сан-Марино, а у третьому турі розписали мирову з Румунією.