Збірна України у контрольному матчі зазнала поразки від Аризони Вайлдкетс

У четвер, 20 серпня, чоловіча збірна України зіграла перший контрольний матч, у якому зазнала поразки від університетської команді Аризона Вайлдкетс.

Зустріч завершилася з рахунком 85:107.

Найрезультативнішими гравцями у складі української збірної стали Олександр Ковляр та Іван Ткаченко, які набрали по 16 очок.

Наступний контрольний матч "синьо-жовті" проведуть проти Латвії – він запланований на 23 серпня.

Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на чемпіонат світу.

Контрольний матч з баскетболу

20 серпня

Україна – Аризона Вайлдкетс 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 17:27)

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу, де свій перший матч зіграє проти команди Греції.

Університет Аризони одна з найтитулованіших баскетбольних програм в історії NCAA. Вайлдкетс – чемпіони NCAA 1997 року, пʼять разів виходили у Фінал чотирьох March Madness – у 1988, 1994, 1997, 2001 та 2026 роках. Аризона потрапляла на March Madness 25 сезонів поспіль – один з найдовших таких відрізків в історії.