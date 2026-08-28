Україна визначилася зі стартовою п'ятіркою на матч проти Греції

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовою пʼятіркою на матч проти Греції у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Так, з перших хвилин поєдинок розпочнуть Олександр Ковляр, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Вʼячеслав Бобров та Дмитро Скапінцев.

Початок зустрічі о 19.00.

Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи.