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Україна визначилася зі стартовою п'ятіркою на матч проти Греції

Олексій Мурзак — 28 серпня 2026, 18:50
Україна визначилася зі стартовою п'ятіркою на матч проти Греції

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовою пʼятіркою на матч проти Греції у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Так, з перших хвилин поєдинок розпочнуть Олександр Ковляр, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Вʼячеслав Бобров та Дмитро Скапінцев.

Початок зустрічі о 19.00.

Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи.

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