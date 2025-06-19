Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у півфіналі Жіночої серії

Андрій Мошкун — 19 червня 2025, 13:56
Збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у півфіналі Жіночої серії
ФБУ

Українська збірна поступилася австралійкам у півфіналі Жіночої серії.

У півфіналі квартет наших баскетболісток не зумів перемогти потужну збірну Австралії. Рахунок матчу – 16:21 на користь суперниць.

Жіноча серія 3x3.
Півфінал Улан-Батор, Монголія

Україна – Австралія 16:21

Нагадаємо, що команда Юрія Процюка успішно подолала груповий етап. На стадії чвертьфіналу збірна України перемогла господарок турніру – команду Улан-Батор.

Раніше стало відомо, що головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив польський Шльонськ.

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 баскетбол 3х3 Юрій Процюк Жіноча серія з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

Збірна України з баскетболу 3х3 впевнено пройшла до чвертьфіналу Жіночої серії
Україна 3х3 стартувала з перемоги над Німеччиною на другому етапі Жіночої серії
Україна 3х3 отримала суперників та визначилася із заявкою на етап Жіночої серії в Улан-Баторі
Жіноча збірна України U-23 поступилася Іспанії у фіналі Ліги націй 3х3
Збірна України з баскетболу 3х3 не змогла вийти у фінал Жіночої серії, програвши Нідерландам

Останні новини