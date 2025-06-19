Збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у півфіналі Жіночої серії
ФБУ
Українська збірна поступилася австралійкам у півфіналі Жіночої серії.
У півфіналі квартет наших баскетболісток не зумів перемогти потужну збірну Австралії. Рахунок матчу – 16:21 на користь суперниць.
Жіноча серія 3x3.
Півфінал Улан-Батор, Монголія
Півфінал Улан-Батор, Монголія
Україна – Австралія 16:21
Нагадаємо, що команда Юрія Процюка успішно подолала груповий етап. На стадії чвертьфіналу збірна України перемогла господарок турніру – команду Улан-Батор.
Раніше стало відомо, що головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив польський Шльонськ.