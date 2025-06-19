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Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Жіночої серії

Андрій Мошкун — 19 червня 2025, 13:06
Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Жіночої серії
ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 продовжує успішно виступати у Жіночій серії в Улан-Баторі.

Про це інформує ФБУ.

Вчора українки впевнено пробилися до стадії чвертьфіналу. Сьогодні ж підопічні Юрія Процюка здобули перемогу над місцевою командою Улан-Батор.

Поступаючись по ходу поєдинку, українки зуміли виправити ситуацію. У конкурентному матчі наша збірна перемогла з рахунком 16:13.

Катерина Коваль стала найрезультативнішою в команді, набравши 7 очок і зібравши 11 підбирань, а у Міріам Уро-Ніле – 6 очок.

В півфіналі етапу Жіночої серії у Улан-Баторі збірна України сьогодні, 19 червня, зіграє проти Австралії. Початок матчу о 13:10 за київським часом.

Жіноча серія 3x3. Чвертьфінал
Улан-Батор, Монголія

Україна – Улан-Батор 16:13

Україна: Катерина Коваль 7 очок + 11 підбирань, Міріам Уро-Ніле 6, Дарʼя Дубнюк 0, Анжеліка Ляшко 3

Раніше стало відомо, що бігмен національної збірної України Володимир Герун продовжить грати у чемпіонаті Японії.

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