Багатскіс очолив польський клуб

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив польський Шльонськ.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Контракт тренера із Шльонськом чинний один сезон.

"З Айнарсом Багатскісом ми починаємо новий етап – повернення клубу до переможної слави та гідного місця серед лідерів польського баскетболу" , – повідомляють на сайті поляків.

Наставник національної збірної України спробує виправити провальний попередній сезон для команди з Вроцлава.

Після бронзових медалей у сезоні 2023/24 Шльонск в минулоріч клуб посів лише восьме місце в регулярному чемпіонаті, не потрапивши в плейоф.

Раніше латвійський спеціаліст залишив аналогічну посаду в румунському Волунтарі.