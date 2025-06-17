Багатскіс очолив польський клуб
БК Шльонськ
Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив польський Шльонськ.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Контракт тренера із Шльонськом чинний один сезон.
"З Айнарсом Багатскісом ми починаємо новий етап – повернення клубу до переможної слави та гідного місця серед лідерів польського баскетболу", – повідомляють на сайті поляків.
Наставник національної збірної України спробує виправити провальний попередній сезон для команди з Вроцлава.
Після бронзових медалей у сезоні 2023/24 Шльонск в минулоріч клуб посів лише восьме місце в регулярному чемпіонаті, не потрапивши в плейоф.
Раніше латвійський спеціаліст залишив аналогічну посаду в румунському Волунтарі.