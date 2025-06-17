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Багатскіс очолив польський клуб

Андрій Мошкун — 17 червня 2025, 16:25
Багатскіс очолив польський клуб
БК Шльонськ

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив польський Шльонськ.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Контракт тренера із Шльонськом чинний один сезон.

"З Айнарсом Багатскісом ми починаємо новий етап повернення клубу до переможної слави та гідного місця серед лідерів польського баскетболу", – повідомляють на сайті поляків.

Наставник національної збірної України спробує виправити провальний попередній сезон для команди з Вроцлава.

Після бронзових медалей у сезоні 2023/24 Шльонск в минулоріч клуб посів лише восьме місце в регулярному чемпіонаті, не потрапивши в плейоф.

Раніше латвійський спеціаліст залишив аналогічну посаду в румунському Волунтарі.

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