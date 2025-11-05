Оклахома знову перемогла, Голден Стейт обіграв Фінікс у регулярному сезоні НБА

У ніч з 4 на 5 листопада відбулася низка матчів у регулярному сезоні Національної баскетбольної асоціації.

Оклахома-Сіті Тандер продовжує йти без поразок. Цього разу чинні чемпіони на виїзді здолали Кліпперс.

28 очок від Стефена Каррі дозволили Голден Стейт обіграти Фінікс. Варто відзначити й вклад Мозеса Муді, який приніс "воїнам" 24 очки.

Новий Орлеан вдома переграв Шарлотт. Для Пеліканс це була перша перемога в сезоні.

Торонто та Атланта здобули впевнені домашні перемоги. Чикаго також порадував місцевих уболівальників. Буллз завдяки кидку Вучевича вирвали тріумф у грі з Сіксерз.

НБА – регулярний чемпіонат

5 листопада

Торонто – Мілуокі 128:100 (39:29, 34:25, 32:26, ​​23:20)

Чикаго – Філадельфія 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16)

Атланта – Орландо 127:112 (32:23, 32:24, 34:30, 29:35)

Новий Орлеан – Шарлотт 116:112 (33:30, 28:29, 26:34, 29:19)

Голден Стейт - Фінікс 118:107 (33:19, 35:30, 24:34, 26:24)

Кліпперс – Оклахома-Сіті 107:126 (33:23, 24:33, 29:38, 21:32)

