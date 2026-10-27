Євроліга визначила місце проведення Фіналу чотирьох у 2027 та 2029 роках

Визначилось місце проведення Фіналу чотирьох Євроліги у 2027 та 2029 роках.

Про це повідомили у BasketNews.

Так, завершальні матчі турніру цих років відбудуться в Абу-Дабі на арені "Етіхад", зокрема поєдинки 2027-го заплановані на 28 та 30 травня.

EuroLeague Final Four host for 2027 and 2029 has been confirmed 🔥 More about it: https://t.co/RstXZro1hW https://t.co/FhQ3zXqTfh — BasketNews (@BasketNews_com) October 27, 2026

У Департаменті культури та туризму Абу-Дабі вже встигли прокоментувати цю подію, зазначивши, що ОАЕ стають центром баскетболу в регіоні.

Нагадаємо, Фінал чотирьох 2026 року відбувався в Афінах й тоді перемогу святкувала місцева команда – Олімпіакос. У фіналі греки здолали мадридський Реал з рахунком 92:85.

Зауважимо, що попри інформацію щодо 2029 року, місце проведення змагання у 2028-му ще не оголошували. Головним претендентом наразі є іспанська Валенсія і місцева "Roig Arena".

Раніше повідомлялось, що Євроліга планує розширитись до 24 команд.