Євроліга визначила місце проведення Фіналу чотирьох у 2027 та 2029 роках
Визначилось місце проведення Фіналу чотирьох Євроліги у 2027 та 2029 роках.
Про це повідомили у BasketNews.
Так, завершальні матчі турніру цих років відбудуться в Абу-Дабі на арені "Етіхад", зокрема поєдинки 2027-го заплановані на 28 та 30 травня.
У Департаменті культури та туризму Абу-Дабі вже встигли прокоментувати цю подію, зазначивши, що ОАЕ стають центром баскетболу в регіоні.
Нагадаємо, Фінал чотирьох 2026 року відбувався в Афінах й тоді перемогу святкувала місцева команда – Олімпіакос. У фіналі греки здолали мадридський Реал з рахунком 92:85.
Зауважимо, що попри інформацію щодо 2029 року, місце проведення змагання у 2028-му ще не оголошували. Головним претендентом наразі є іспанська Валенсія і місцева "Roig Arena".
Раніше повідомлялось, що Євроліга планує розширитись до 24 команд.