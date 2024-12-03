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Фінал чотирьох Євроліги сезону 2024/25 пройде в Абу-Дабі – інсайдери

Руслан Травкін — 3 грудня 2024, 15:06
Фінал чотирьох Євроліги сезону 2024/25 пройде в Абу-Дабі – інсайдери
euroleaguebasketball.net

Команди Євроліги проголосували за те, щоб Фінал чотирьох цього сезону пройшов у місті Абу-Дабі, ОАЕ.

Про це повідомила низка європейських інсайдерів.

Більшість клубів із ліцензією "А" проголосували за Абу-Дабі. Проти проведення події в ОАЕ виступили лише Реал та Олімпіакос.

Фінал чотирьох проходитиме протягом трьох днів 23-25 ​​травня, півфінали, як зазвичай, відбудуться у п’ятницю, 23 травня, а "великий" і "малий" фінали – у неділю, 25 травня.

Це перший випадок, коли Фінал чотирьох відбудеться за межами Європи. Матчі пройдуть на "Etihad Arena", яка має 18 000 місць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що плеймейкер Парижа став MVP Євроліги у листопаді.

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