Фінал чотирьох Євроліги сезону 2024/25 пройде в Абу-Дабі – інсайдери

Команди Євроліги проголосували за те, щоб Фінал чотирьох цього сезону пройшов у місті Абу-Дабі, ОАЕ.

Про це повідомила низка європейських інсайдерів.

Більшість клубів із ліцензією "А" проголосували за Абу-Дабі. Проти проведення події в ОАЕ виступили лише Реал та Олімпіакос.

Фінал чотирьох проходитиме протягом трьох днів 23-25 ​​травня, півфінали, як зазвичай, відбудуться у п’ятницю, 23 травня, а "великий" і "малий" фінали – у неділю, 25 травня.

Це перший випадок, коли Фінал чотирьох відбудеться за межами Європи. Матчі пройдуть на "Etihad Arena", яка має 18 000 місць.

💣💣💣 Επίσημο πλέον: Μετά από μία ακόμα ψηφοφορία στη ΓΣ της Ευρωλίγκα, που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, το F4 του 2025 θα διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι. Μειοψήφισαν Ρεάλ και Ολυμπιακός. #f4 #euroleague — Vas. Papatheodorou (@fullgazzia) December 3, 2024

Plot twist for the EuroLeague Final Four 2025.



Everything seemed done for Belgrade... instead the F4 will almost certainly be played in Abu Dhabi.#EuroLeague — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 3, 2024

Abu Dhabi being the host of the Final Four is just the tip of the iceberg. Big win for IMG behind the scenes and almost certain an automatic extension of the 10-year joint venture for one more decade.



More coming on @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) December 3, 2024

Real Madrid and Olympiacos voted against Abu Dhabi. The rest of the teams voted in favour https://t.co/8VPdz4EQqu — Aris Barkas (@arbarkas) December 3, 2024

Нагадаємо, раніше стало відомо, що плеймейкер Парижа став MVP Євроліги у листопаді.