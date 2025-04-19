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Реал переміг Баварію та став останнім чвертьфіналістом Євроліги

Микола Дендак — 19 квітня 2025, 00:21
Реал переміг Баварію та став останнім чвертьфіналістом Євроліги
x.com/EuroLeague

Мадридський Реал впевнено обіграв Баварію та став останнім учасником чвертьфіналу Євроліги з баскетболу сезону-2024/25.

У вирішальному матчі стадії Play-In мадридці здобули перемогу з рахунком 93:71.

"Бланкос" ще в першій чверті забезпечили себе комфортною перевагою в 16 очок та без проблем довели гру до свого тріумфу. Іспанці програли лише одну чверть, поступившись у ній супернику всього на 1 очко.

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Найкращим гравцем Реала став хорватський форвард Маріо Хезоня, який за гру набрав 19 очок, зробив 7 підбирань та одну передачу. У Баварії ж найкращим став американець Шабазз Нап'єр (19 + 4 + 3).

Євроліга – Play-In
Матч за вихід у чвертьфінал
18 квітня

Реал Мадрид – Баварія 93:71 (33:17, 19:16, 21:22, 20:16)

Нагадаємо, переможцем регулярного чемпіонату став ОлімпіакосЗа результатами турніру до плей-оф пробилися шість найкращих команд: Олімпіакос, Фенербахче, Панатінаїкос, Монако, Барселона та Анадолу Ефес.

Ще дві путівки в плей-оф були розіграні в Play-In між командами, що посіли 7-10 позиції. В 1/4 фіналу вийшли Париж та Реал. Фінал чотирьох Євроліги-2024/25 відбудеться в Абу-Дабі 23-25 травня.

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