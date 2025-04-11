Олімпіакос – переможець регулярного сезону, Тавареш приніс перемогу Реалу: результати матчів Євроліги

Вчора, 10 квітня, стартував 34 тур Євроліги сезону-2024/25. Було зіграно шість матчів.

Олімпіакос здолав Маккабі і гарантував собі перше місце за підсумками регулярного чемпіонату.

Реал зберіг шанси на вихід у шістку найкращих, завдяки перемозі над Партизаном. Перемогу "бланкос" приніс центровий Вальтер Тавареш, який влучив середній кидок за кілька секунд до фінальної сирени.

Монако завдяки тріумфу над АСВЕЛом забезпечив собі четверте місце. "Монегаски" матимуть перевагу власного майданчику в першому раунді плейоф.

Париж здолав Альбу. Клуб зі столиці Франції в дебютний сезон в Євролізі буде грати в плейін.

Остаточне турнірне положення команд визначиться сьогодні, коли будуть зіграні заключні три поєдинки.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

34 тур, 10 квітня

АСВЕЛ – Монако 78:83 (15:22, 20:19, 22:16, 21:26)

Баварія – Фенербахче 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21)

Олімпіакос – Маккабі 99:93 (31:28, 20:20, 19:22, 29:23)

Партизан – Реал 89:91 (24:22, 22:26, 28:17, 15:26)

Мілан – Басконія 111:89 (31:18, 31:17, 20:26, 29:28)

Париж – Альба 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Леброн Джеймс обійшов Каріма Абдул-Джаббара і вийшов на друге місце в НБА за зіграними матчами.