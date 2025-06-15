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Відомий тренер відмовився від роботи в НБА заради клубу Євроліги

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 14:20
Ігор Кокошков
Ігор Кокошков
BasketNews

Ігор Кокошков вирішив відхилити пропозицію від одного з клубів НБА, щоб повернутися до Євроліги.

Про це повідомляє BasketNews.

Останні два сезони 53-річний серб працював в Атланті асистентом Квіна Снайдера.

Кокошков вів просунуті переговори з Портлендом щодо посади помічника Чонсі Біллапса. Проте в останній момент фахівець відмовився від цієї пропозиції заради повернення в Євролігу.

Згідно з джерелом, Ігор Кокошков погодився очолити Анадолу Ефес. Турецький клуб залишився без тренера після того, як Лука Банкі залишив свою посаду в результаті поразки та вильоту з плейоф чемпіонату Туреччини від Бешикташа.

Повідомляється, що Кокошков домовився з Ефесом про трирічний контракт.

У 2000 році Кокошков став першим неамериканцем, найнятим на посаду штатного асистента в НБА, приєднавшись до команди Елвіна Джентрі в Лос-Анджелес Кліпперс.

Сербський тренер привів Словенію до перемоги на Євробаскеті 2017 року разом з молодим Лукою Дончичем і Гораном Драгічем.

У 2018 році він був призначений головним тренером Фінікс Санз, ставши першим головним тренером в історії НБА, який народився і виріс за межами Північної Америки.

Нагадаємо, що Портленд вже домовився про співпрацю з тренером головної сенсації Євроліги сезону-2024/25.

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