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Барселона вилетіла з плейоф Євроліги, Панатінаїкос вийшов у Фінал чотирьох

Микола Дендак — 7 травня 2025, 00:18
Барселона вилетіла з плейоф Євроліги, Панатінаїкос вийшов у Фінал чотирьох
euroleaguebasketball.net

У вівторок, 6 травня, відбулося два матчі плейоф Євроліги сезону-2024/25.

Чинний чемпіон Панатінаїкос здобув третю перемогу над турецьким Анадолу Ефесом та вийшов у Фінал чотирьох. Команда в домашній зустрічі впевнено перемогла з рахунком 75:67.

А ось Барселона у своєму протистоянні поступилася французькому Монако. Каталонці програли перші дві зустрічі, проте потім зуміли зрівняти рахунок у серії. У вирішальному матчі Монако здолав суперника з перевагою лише в одне очко.

Баскетбол – Євроліга-2024/25
Плейоф, 1/4 фіналу
П'яті матчі 6 травня

Монако – Барселона 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)

Панатінаїкос – Анадолу Ефес 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)

Нагадаємо, в інших чвертьфіналах Фенербахче втретє здолав Париж та пройшов далі, а грецький Олімпіакос вибив Реал Мадрид.

Цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.

Анадолу Ефес Барселона Євроліга Монако Панатінаїкос

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