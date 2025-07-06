Жіноча збірна України U-18 здобула третю поспіль перемогу на Євробаскеті-2025

Сьогодні, 6 липня, жіноча збірна України U-18 зіграла свій третій матч групового раунду на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, перегравши команду Боснії і Герцеговини.

Зустріч завершилася з рахунком 81:76.

"Синьо-жовті" виграли дві перші чверті, особливо відрив був відчутний у другій. Суперниці ж були кращими у третій та четвертій, однак українки далеко їх не відпустили, довівши справу до перемоги.

Українська збірна продемонструвала відмінний відсоток реалізації триочкових, забивши 10 з 17 дальніх кидків (58%). Також українки були кращими за підбираннями – 54-40.

Найкращою в складі збірної України в цьому матчі стала Поліна Тупало, у якої в активі дабл-дабл – 30 очок + 14 підбирань (РЕ 34).

Євробаскет-2025 U-18, жінки

Дивізіон В, 3-й тур, 6 липня

Україна U-18 – Боснія і Герцеговина U-18 81:76 (20:17, 24:12, 21:29, 16:18)

Українська збірна розпочала європейську першість із двох перемог – здолавши збірні Косово (62:51) та Азербайджану (78:65). Боснійська збірна, в свою чергу, двічі програла, поступившись азербайджанській команді (81:83) та Ісландії (77:110).