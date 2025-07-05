Жіноча збірна України U-18 здобула другу перемогу на Євробаскеті-2025

Жіноча збірна України U-18 здобула свою другу перемогу на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В в Литві, перегравши Азербайджан.

Матч завершився з рахунком 78:65, передає пресслужба Федерації баскетболу України.

Зокрема, хороший поєдинок провела Валерія Шевченко, яка брала на себе гру в нападі у важкі моменти, набрала 22 очка, зібрала 12 підбирань, зробила 6 передач та 9 перехоплень (РЕ 36). У Шевченко 8/11 двоочкових, тоді як у решти команди 9/33.

Зате коли не йшли кидки з під кільця, виручали дальні – 10/22 (45%). У Поліни Тупало, яка реалізувала 5/9 триочкових, в цьому матчі 21 очко, а Валерія Куценко (3/5 триочкових) до 17 очок додала 7 передач.

Євробаскет-2025 U-18, жінки

Дивізіон В, 2-й тур, 5 липня

Україна – Азербайджан 78:65 (19:16, 25:15, 16:20, 18:14)

Україна: Куценко 17 + 7 передач, Тупало 21 + 5 підбирань, Анісімова 4 + 6 підбирань, Петришак 4, Солов'ян 3 + 4 підбирання – старт; Шевченко 22 + 12 підбирань + 6 передач + 9 перехоплень, Іщук 7 + 6 підбирань, Лесько 0

Збірна України здобула другу перемогу в двох матчах і завтра, 6 липня, зіграє проти Боснії та Герцеговини, яка стартувала на чемпіонаті Європи з двох поразок. Гра почнеться о 20:30. Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" переграли команду Косова.