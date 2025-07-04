Жіноча збірна України U-18 з перемоги стартувала на Євробаскеті-2025

Сьогодні, 4 липня, жіноча збірна України U-18 розпочала свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який проходить у литовських Вільнюсі та Алітусі.

У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" з рахунком 62:51 обіграли команду Косова – чемпіона Дивізіона С минулого року.

Якщо у першій чверті команди показали доволі рівну гру, то у другій українки повністю володіли перевагою, вигравши другий відтинок з рахунком 25:11.

Третя чверть також пройшла за доволі рівної боротьби, але далеко суперників наша команда не підпустила. Останню 20-хвилинку виграли суперниці, однак на підсумковий результат це не вплинуло.

Дабл-дабл в матчі оформила Поліна Тупало – 11 очок, 12 підбирань. У Валерії Куценко 12 очок і 8 підбирань, Вікторія Петришак записала до активу 9 очок, 7 підбирань та 5 перехоплень.

Наступний матч жіноча збірна України U-18 проведе завтра, 5 липня, проти Азербайджану. Початок матчу о 20:30.

Євробаскет-2025 U-18, жінки

Дивізіон В, 1-й тур, 4 липня

Україна U-18 – Косово U-18 62:51 (17:16, 25:11, 13:12, 7:12)

На груповому етапі наша збірна зіграє ще проти Литви, Боснії і Герцеговини, Ісландії та Азербайджану. До плейоф вийдуть дві кращі команди з групи, а три кращі збірні чемпіонату Європи вийдуть у Дивізіон А. Із заявкою української команди можна ознайомитись тут.