"Нікс" встановили історичний рекорд НБА після розгрому Філадельфії

У вівторок, 5 травня, баскетбольний клуб Нью-Йорк переписав історію НБА.

"Нікс" у першому матчі чвертьфіналу декласували Філадельфію з рахунком 137:98. Завдяки цьому вони продовжили свою серію розгромів.

Нью-Йорк став першою командою в історії НБА, яка виграла три матчі плейоф поспіль із різницею в щонайменше 25 очок. До цього вони двічі перегравали Атланту (126:97 і 140:89).

За останні три зустрічі сумарна різниця перемог "Нікс" становить +119. Це також є рекордом на відрізку трьох матчів в історії плейоф НБА.

Нагадаємо, що напередодні в іншому чвертьфінальному матчі зустрічались Сан-Антоніо та Міннесота. "Тімбервулвз" здолали фаворита на виїзді в дуже конкурентному матчі.