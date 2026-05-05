Вембаньяма побив рекорд НБА, який тримався понад 40 років

Денис Іваненко — 5 травня 2026, 09:06
Віктор Вембаньяма
Центровому Сан-Антоніо Віктору Вембаньямі підкорився рекорд НБА за блокшотами в одному матчі раунду плейоф.

Про це повідомляє Basket News.

У першій грі чвертьфіналу з Міннесотою француз зробив 12 блоків. Він перевершив досягнення Марка Ітона, яке той встановив у 1985 році.

Американець тоді оформив 10 блокшотів. Після того таку ж кількість робили ще двоє баскетболістів – Хакім Оладжувон (1990) та Ендрю Байнум (2012).

Зазначимо, що також Вембаньяма набрав 11 очок і здійснив 15 підбирань у грі проти "Тімбервулвз". Проте це не допомогло Сан-Антоніо, який поступився з рахунком 102:104 у стартовій грі серії чвертьфіналу НБА.

Хайлайти із грою Вембаньями проти Міннесоти
