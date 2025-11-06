Вболівальники клубу Євроліги підтримали баскетболіста, який виступає проти сербського президента. Раніше вони робили проросійські акції

Під час матчу Євроліги між Црвеною Звездою та Панатінаїкосом уболівальники господарів зробили акцію підтримки колишньому баскетболісту Владіміру Штімацу, якого кілька днів тому затримували за антивладні протести.

Про це повідомляє Sportklub.n1info.rs. Деталі додає Nedeljnik.rs. Відео з фанатськими скандуваннями на власних сторінках соцмереж розмістив сам Штімац і його дружина.

На 8-й хвилині четвертої чверті вболівальники скандували гасла на адресу колишнього гравця національної збірної та активіста.

Срібний призер Олімпійських ігор у соцмережі "Х" написав наступне: "Звезда для мене – все, Звезда – моє життя!!!! Ти моя Црвена Звезда".

Zvezdaaaaa mi je sveee Zvezda život jeee!!!! Vi ste moja Zvezdaaa Crvena🔴⚪️ pic.twitter.com/i8RNWHvTxp — Vladimir Štimac (@stimac15) November 5, 2025

Невдовзі після скандування "Владімір Штімац, Владімір Штімац" почали лунати брази на адресу президента країни Александара Вучича.

Штімаца було затримано 3 дні тому. 38-річний ексбаскетболіст зібрався з людьми для демонстрацій на честь роковин трагедії у Нові-Саді. Тоді обвалився дах залізничного вокзалу. Трагедія сталася 1 листопада минулого року, внаслідок якої загинуло 16 людей.

Протестувальники звинуватили корумповану владу, яка дозволила використати занедбаний залізничний вокзал. Хвилі протестів змусили прем'єр-міністра та весь уряд піти у відставку.

Після тої трагедії в Нові-Сад Штімац радикально ставиться до Вучича. Наприкінці жовтня у соцмережах, звернувшись до президента, він написав наступне:

"Пам'ятаєш, коли ти казав, що я вибачуся перед тобою, я не вибачився і ніколи не вибачуся, бо ти зруйнував усе в цій країні. Тепер ти вибачаєшся перед усіма, бо знаєш, що все скінчено, ти образив усіх, кого тільки можна було, від студентів до громадян і народу, кинув на них свої шкідливі ЗМІ. Я ніколи не прийму твоїх вибачень, бо для цього вже надто пізно, і я знаю, що це нещиро. Усі, хто вкрав, зрадив і зруйнував цю прекрасну країну, громадян і народ, мають бути притягнуті до відповідальності перед законом нашої країни. Від мене все!", – заявив Штімац.

Протягом своєї професійної ігрової кар'єри, яка тривала з 2004 по 2023 рік, Штімац здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, став срібним призером ЧС-2014 та Євробаскета-2017 разом зі збірною Сербії.

Фанати Црвени Звезди раніше не раз демонстрували проросійські гасла. Ще в 2014 році під час матчу з Будівельником вивісили великий прапор РФ.

Минулого сезону під час гри проти литовського Жальгіріса на "Штарк Арена" вони співали "Катюшу" та інші російські пісні.