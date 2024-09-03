Ковальов — про ЧС із баскетболу 3х3: Хлопці реально заслуговували на медалі в цьому році

Тренер збірної U-18 з баскетболу 3х3 Ярослав Ковальов прокоментував виступ своїх підопічних на чемпіонаті світу 2024.

Його слова передає пресслужба ФБУ.

"У нас кожна гра була як остання. Ми хотіли йти до самого кінця. Ми бачили, що з нашим азартом, з нашим бажанням, настроєм ми можемо грати за медалі. В півфіналі з Іспанією нам трішки не вистачило ігрових взаємодій, щоб правильно зіграти у вирішальний момент.

Ну а матч за бронзу з Францією — у нас було дуже мало часу на відновлення і психологічну підготовку. Після такої поразки Іспанії, коли вихід у фінал був поруч, я бачив в очах хлопців розчарування. В підсумку четверте місце на чемпіонаті світу, але якесь відчуття незадоволення залишається. Ти без медалей, хоча вони були поруч.

Хлопці реально заслуговували на медалі в цьому році. Те як вони працювали, прокидались на тренування о 7 ранку, проводили по три тренування в день і ще й додатково самостійно відпрацьовувати залишались. Така робота заслуговує поваги. Я дуже хочу, щоб вони знайшли собі гарні клуби, розвивались і не загубились у світовому баскетболі", — сказав наставник.