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Збірна України U-18 зіграє за бронзу чемпіонату світу

Андрій Яросименко — 30 серпня, 21:24
Збірна України U-18 зіграє за бронзу чемпіонату світу
ФБУ

Чоловіча збірна України U-18 мінімально поступилась Іспанії у півфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3.

Матч завершився з рахунком 21:19. Спершу Іспанія зробила ривок 6:2, але українці зрівняли рахунок до 7:7. На останніх хвилинах зустрічі рахунок був 19:19, українця мали шанс на перемогу, але Єгор Сушкін не зміг оформити дальній кидок, а іспанці успішно реалізували атаку, та мінімально перемогли Україну.

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки, U-18
Півфінал
Дебрецен, Угорщина

Іспанія — Україна 21:19

У бронзовій сутичці українці зіграють проти Франції. Матч відбудеться сьогодні, 30 серпня, початок — о 21:35 за київським часом.

баскетбол Збірна України з баскетболу U-18

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