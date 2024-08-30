Збірна України U-18 зіграє за бронзу чемпіонату світу

Чоловіча збірна України U-18 мінімально поступилась Іспанії у півфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3.

Матч завершився з рахунком 21:19. Спершу Іспанія зробила ривок 6:2, але українці зрівняли рахунок до 7:7. На останніх хвилинах зустрічі рахунок був 19:19, українця мали шанс на перемогу, але Єгор Сушкін не зміг оформити дальній кидок, а іспанці успішно реалізували атаку, та мінімально перемогли Україну.

Чемпіонат світу 3х3. Чоловіки, U-18

Півфінал

Дебрецен, Угорщина

Іспанія — Україна 21:19

У бронзовій сутичці українці зіграють проти Франції. Матч відбудеться сьогодні, 30 серпня, початок — о 21:35 за київським часом.