Збірна України U-18 вийшла в півфінал чемпіонату світу
ФБУ
Чоловіча збірна України U-18 перемогла Латвію у чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3.
Матч завершився з рахунком 21:12. Найрезультативнішими у складі "синьо-жовтих" стали Богдан Малич та Єгос Сушкін, набравши по 8 очок.
У півфіналі українська збірна зіграє проти переможця поєдинку між збірними Іспанії та Німеччини.
Чемпіонат світу 3х3 — U-18
1/4 фіналу, 30 серпня
Латвія — Україна 12:21
Україна: Єгор Сушкін 8, Богдан Малич 8, Максим Грищук 3, Богдан Бур 2
Півфінал збірної України відбудеться о 20:35.