Збірна України U-18 вийшла в півфінал чемпіонату світу

Чоловіча збірна України U-18 перемогла Латвію у чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3.

Матч завершився з рахунком 21:12. Найрезультативнішими у складі "синьо-жовтих" стали Богдан Малич та Єгос Сушкін, набравши по 8 очок.

У півфіналі українська збірна зіграє проти переможця поєдинку між збірними Іспанії та Німеччини.

Чемпіонат світу 3х3 — U-18

1/4 фіналу, 30 серпня

Латвія — Україна 12:21

Україна: Єгор Сушкін 8, Богдан Малич 8, Максим Грищук 3, Богдан Бур 2

Півфінал збірної України відбудеться о 20:35.