Янніс – про комплімент Леброна: Не люблю порівнювати епохи

Форвард Мілуокі Янніс Адетокунбо висловився про комплімент Леброна Джеймса на свою адресу та заявив, що не готовий порівнювати дві різні спортивні епохи.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"Чудовий комплімент, але я не люблю порівнювати епохи. Якби я грав у 1970-х, то і тренувався б так само як й інші. І грав би так само.

Баскетбол прогресує, ми дійшли до 2020-х і знаємо більше, ніж люди знали тоді", – розповів Янніс.

Нагадаємо, у своєму коментарі стосовно навичок зірки Мілуокі, Леброн заявив, що той би набирав по 250 очок за гру, якби грав у 70-х.

У цьому сезоні "Грік Фрік" провів 59 матчів, у яких набирав у середньому 30,2 очка, 12 підбирань та 5,9 передач.

Нагадаємо, що до кінця кампанії Яннісу Адетокумбо та його Мілуокі доведеться обходитися без Деміана Лілларда.