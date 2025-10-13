Вперше в історії НБА: Мілвокі підписав контракт зі ще одним Адетокумбо

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Мілвокі підписав Алекса Адетокумбо.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Угоду підтвердив агент гравця Алекс Сарацис. 24-річний Алекс отримає дворічний контракт.

Баскетболіст приєднається до своїх старших братів — Яніса та Танасіса.

Минулого сезону провів у складі грецького ПАОКа, в якому набирав 1,2 очка та 1,1 підбирання.

Це перший випадок в історії НБА, коли троє братів мають активні контракти з однією командою.

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

