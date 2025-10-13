Вперше в історії НБА: Мілвокі підписав контракт зі ще одним Адетокумбо
Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Мілвокі підписав Алекса Адетокумбо.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.
Угоду підтвердив агент гравця Алекс Сарацис. 24-річний Алекс отримає дворічний контракт.
Баскетболіст приєднається до своїх старших братів — Яніса та Танасіса.
Минулого сезону провів у складі грецького ПАОКа, в якому набирав 1,2 очка та 1,1 підбирання.
Це перший випадок в історії НБА, коли троє братів мають активні контракти з однією командою.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, відбулися шість передсезонних матчів НБА, в одному з яких зіграв Максим Шульга.