Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Вперше в історії НБА: Мілвокі підписав контракт зі ще одним Адетокумбо

Олександр Булава — 13 жовтня 2025, 19:49
Вперше в історії НБА: Мілвокі підписав контракт зі ще одним Адетокумбо

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Мілвокі підписав Алекса Адетокумбо.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Угоду підтвердив агент гравця Алекс Сарацис. 24-річний Алекс отримає дворічний контракт.

Баскетболіст приєднається до своїх старших братів — Яніса та Танасіса.

Минулого сезону провів у складі грецького ПАОКа, в якому набирав 1,2 очка та 1,1 підбирання.

Це перший випадок в історії НБА, коли троє братів мають активні контракти з однією командою.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, відбулися шість передсезонних матчів НБА, в одному з яких зіграв Максим Шульга.

Адетокумбо Мілвокі Янніс Адетокумбо Янніс Адетокунбо Костас Адетокумбо

Мілвокі

Мілуокі узгодив перехід центрового Індіани Тернера
Селтікс без плану "Б", прорив Пістонс, проблеми Янніса: підсумок Східної конференції НБА
Лейкерс без Леня зазнали поразки від Голден Стейт, Маямі мінімально програв Мемфісу в матчі НБА
52 очки Каррі допомогли Голден Стейт переграти Мемфіс, Атланта поступилася Портленду в НБА
Янніс – про комплімент Леброна: Не люблю порівнювати епохи

Останні новини