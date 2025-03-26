ЛеБрон: Янніс не зміг би грати у 1970-х? Та він би набирав по 250 очок за матч

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс зробив сміливу заяву щодо здібностей свого колеги з Мілуокі Янніса Адетокумбо.

Своєю думкою "Король" поділився під час "The Pat McAfee Show".

На думку 40-річного баскетболіста, Янніс спокійно почувався б у НБА 1970-х років, а також був би найбільш домінуючим гравцем тієї епохи.

"Хочете сказати, що Янніс не зміг би грати в НБА у 1970-х? Янніс Адетокумбо набирав би 250 очок за гру в 1970-х. 250 очок", – заявив Джеймс.

“You trying to tell me Giannis wouldn't be able to play an NBA game in the 70’s? Giannis would have 250 points in a game in the 70’s.”



— LeBron James



(via @PatMcAfeeShow, h/t @ohnohedidnt24)pic.twitter.com/isFjolkeJz — Legion Hoops (@LegionHoops) March 26, 2025

У цьому сезоні "Грік Фрік" провів 59 матчів, у яких набирав у середньому 30,2 очка, 12 підбирань та 5,9 передач.

Нагадаємо, що до кінця кампанії Яннісу Адетокумбо та його Мілуокі доведеться обходитися без Деміана Лілларда.