ЛеБрон: Янніс не зміг би грати у 1970-х? Та він би набирав по 250 очок за матч
Янніс Адетокумбо та ЛеБрон Джеймс
USA Today
Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс зробив сміливу заяву щодо здібностей свого колеги з Мілуокі Янніса Адетокумбо.
Своєю думкою "Король" поділився під час "The Pat McAfee Show".
На думку 40-річного баскетболіста, Янніс спокійно почувався б у НБА 1970-х років, а також був би найбільш домінуючим гравцем тієї епохи.
"Хочете сказати, що Янніс не зміг би грати в НБА у 1970-х? Янніс Адетокумбо набирав би 250 очок за гру в 1970-х. 250 очок", – заявив Джеймс.
У цьому сезоні "Грік Фрік" провів 59 матчів, у яких набирав у середньому 30,2 очка, 12 підбирань та 5,9 передач.
Нагадаємо, що до кінця кампанії Яннісу Адетокумбо та його Мілуокі доведеться обходитися без Деміана Лілларда.