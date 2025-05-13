4,4% за всю історію: Голден Стейт і Бостон мають мало шансів, щоб не вилетіти з плейоф

Імениті клуби НБА Голден Стейт та Бостон Селтікс ризикують вилетіти з плейоф Національної баскетбольної ліги. Наразі вони програють 1:3 своїм суперникам у півфіналі конференції.

Як повідомляє Landofbasketball.com, за всю історію НБА таких випадків було 293. Лише 13 разів (4,4%) колектив, який відставав, зумів стати переможцем серії у підсумку.

Востаннє подібне траплялося ще в сезоні-2019/20, коли Денвер спочатку у першому раунді пройшов Юту, а потім і Кліпперс.

Нагадаємо, сьогодні "кельти" та "воїни" програли свої матчі плейоф НБА.