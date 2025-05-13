Нью-Йорк знову обіграв Бостон, Міннесота в кроці від виграшу серії в Голден Стейт
У ніч з 12 на 13 травня відбулися два матчі в межах чвертьфіналу плейоф Національної баскетбольної асоціації.
Нью-Йорк завдяки результативній грі Джейлена Брансона здобув третю перемогу над Бостон у серії.
Також на рахунок 3:1 у серії вийшла Міннесота, що знову обіграла Голден Стейт, тепер уже на майданчику суперника.
НБА-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, 13 травня, 4 матч
Нью-Йорк – Бостон 121:113 (28:39, 23:23, 37:23, 33:28)
(3:1 у серії)
Голден Стейт – Міннесота 110:117 (28:27, 32:31, 17:39, 28:18)
(3:1 у серії)
Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.