Збірна України провела одну заміну перед матчем з Іспанією

Збірна України оголосила склад на матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти Іспанії.

Про це повідомляє ФБУ.

У порівнянні з грою в Ризі у складі відбулася одна заміна – замість Михайла Бублика до складу увійшов Єгор Сушкін.

Склад збірної України

Захисники: Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія).

Форварди: Олександр Липовий (Рапід, Румунія), Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).

Центрові: Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль)

Нагадаємо, що у 3 турі відбору на ЧС-2027 збірна України програла Іспанії з рахунком 66:86. Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс пояснив причини такого результату.

Поєдинок 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2027 між збірними Іспанії та України відбудеться в Ов'єдо у понеділок, 2 березня. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.