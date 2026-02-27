Багатскіс пояснив поразку від Іспанії у відборі на ЧС-2027

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс відреагував на поразку у матчі відбору на ЧС-2027 з Іспанією.

Його слова передає ФБУ.

У грі з іспанцями українці були націлені на атаку, проте промахи не дали команді наздогнати суперника.

"Перші дві чверті у виконанні обох команд були дуже фізичними, майже без втрат. Нам треба максимально жорстко грати, якщо хочемо вижити проти команд з якістю і досвідом рівня Іспанії. Необхідно діяти без будь-яких сумнівів. Була головна ціль – атакувати. Ми це робили, нехай навіть все виходило дуже болісно. Але багато промазали. Не просто пару кидків, а як мінімум 10 відкритих спроб. На тренуваннях робили акцент на тому, щоб виходити на вільні кидки, але просто не влучили. Якщо ти сумніваєшся в собі, то Іспанія використає свої шанси, це особливо було видно в другій половині. Пробували різні види захисту, але вони все забили. Проти Іспанії врятуватися з -15 майже неможливо", – сказав він.

Тренер пояснив внаслідок чого, Іспанія змогла перевернути гру та вийти у відрив.

"Усі знають, що Україна б'ється за свободу всієї Європи. Звісно, хотілося б мати комфортне життя з тренувальними таборами, але ми не можемо грати вдома. Останній матч у Києві проходив у заповненій арені. Ми можемо лише думати про це, але ситуація нелегка. Чому в третій чверті не почав залучати малу п'ятірку під час ривку іспанців? Скапінцев і Пустовий – важливі гравці. Ми контролювали гру до перерви. 32 набрані очки – поганий результат для Іспанії. Ми не програвали через захист. Не влучили три лей-апи з метра від кошика і декілька відкритих триочкових, після чого Іспанія отримала перевагу і перевернула хід гри", – зазначив фахівець.

Багатскіс залишився задоволений грою Скапінцева і Пустового

"Скапінцев і Пустовий здатні робити зміни у захисті. Важливо розуміти, що при малій п'ятірці ми програємо підбирання. Загалом треба контролювати підбирання, не тільки центровим. Ми програвали прості ситуації сам на сам. Якщо ти не можеш зупинити опонента навіть фолом, то наївно сподіватися на перемогу. Ми повинні насолоджуватися тиском, який буде чинитися на нас в Іспанії. Деякі гравці демонструють хороший рівень, але не отримують хвилини. Ковляр отримує хвилини. Це найбільша проблема збірних. Я задоволений тим, що Скапінцев тут. Непроста ситуація для нього, але він може показати більше в майбутньому. Ми представляємо Україну", – розповів Багатскіс.

Нагадаємо, що 27 лютого національна команда України провела номінально домашній поєдинок відбору на ЧС-2027 проти Іспанії у латвійській Ризі, у якому підопічні Айнарса Багатскіса програли з рахунком 66:86.

У цьому "вікні" збірні зійдуться ще раз. Другий поєдинок між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов'єдо – старт о 21:30.