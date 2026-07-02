Закінчити етап відбору на мажорній ноті: чого очікувати від збірної України з Михайлюком у матчах кваліфікації ЧС-2027

2 та 5 липня збірна України з баскетболу проведе заключні матчі першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Суперниками команди Айнарса Багатскіса стануть національні збірні Грузії та Данії, яких "синьо-жовті" вже перемагали в цьому відборі.

Що потрібно українцям для виходу до наступного етапу, як вплине на команду перший із 2022 року приїзд Святослава Михайлюка, хто може стати головним X-фактором, а також чого очікувати від суперників – розбираємося далі.

Цікавий нюанс турнірної таблиці

Досить цікаво виглядає турнірне становище в групі А. Іспанія здобула чотири перемоги та вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Україна й Грузія мають по дві перемоги.

Формально українці посідають другу сходинку, однак саме збірна Грузії вже забезпечила собі місце в наступному раунді.

Причина проста: у лютому Україна двічі поступилася Іспанії, тоді як грузини без особливих проблем обіграли Данію, чим достроково гарантували собі місце в першій трійці.

Україна може опуститися на четверте місце, яке означатиме завершення боротьби за путівку на чемпіонат світу, лише за дуже малоймовірного сценарію: поразка від Грузії, перемога Данії над Іспанією, а потім ще й успіх данців над Україною з різницею щонайменше 18 очок.

Іншими словами, із ймовірністю близько 99% збірна України завершить груповий етап на другому або третьому місці.

Михайлюк уперше за чотири роки повертається до збірної

Востаннє Святослав Михайлюк грав за національну команду у вересні 2022 року. Тоді українці вийшли з групи Євробаскета, але в першому матчі плейоф поступилися Польщі – 86:94.

Михайлюк тоді вкотре підтвердив свій рівень гравця НБА: став лідером команди за ігровим часом, рейтингом ефективності, набраними очками та перехопленнями, а також увійшов до трійки найкращих за підбираннями й передачами.

Після цього, оскільки більшість вікон кваліфікації припадає на хід клубного сезону, шанс зіграти за збірну з'явився лише минулого літа. Однак ні Михайлюк, ні Дмитро Скапінцев, ні Олексій Лень, які також грали за клуби Північної Америки, з різних причин до команди не приєдналися. Це спричинило конфлікт між гравцями та Федерацією баскетболу України.

Президент ФБУ Михайло Бродський тоді не приховував розчарування, заявивши, що "таке не можна пробачати".

Втім, час, схоже, примирив сторони. Вихованці черкаського баскетболу, розвиток якого Бродський активно підтримував ще до роботи на чолі федерації, знову в національній команді. Щоправда, без Леня, для якого, схоже, збірна – це вже закрита книга.

У Юті функції Святослава досить вузькі – переважно рух без м'яча по периметру та пошук можливостей для дальнього кидка. Це підтверджує й статистика: із 362 кидків у сезоні-2025/26 240 були триочковими.

З кожним роком у НБА його навички роботи з м'ячем на позиції першого номера використовували дедалі менше, якщо не враховувати відрізок у Шарлотт у 2023 році.

Водночас через постійні експерименти Вілла Харді з ротацією Михайлюк отримував можливість показати й вміння керувати нападом із м'ячем у руках. Наприклад, у матчі проти Оклахоми (126:129) він віддав шість пердач без жодної втрати за 27 хвилин, а в грі з "Кліпперс (106:108) записав до активу п'ять асистів при лише одній втраті за 28 хвилин.

Ймовірно, в майці національної команди Свят буде і диригувати, і кидати активно, і шукати зони для проходу під кошик. Коротше кажучи, пригадає часи 2010-2014, коли в юніорських збірних набирав ледь не 50% командних очок.

Здатність вести гру Святослав підтвердив і в двох товариських матчах збірної. Проти Анголи (92:93) він набрав 22 очки, а у зустрічі з Литвою (96:92) – 26.

X-фактор

Клубний сезон 24-річного Олександра Ковляра в Будучності навряд чи можна назвати яскравим. Дебют на рівні Єврокубка виявився непростим, тому статистика виглядає доволі скромно – 4,2 очка та 1,6 передачі в середньому за 15 хвилин.

Однак у збірній Ковляр традиційно розкривається зовсім по-іншому. Наразі він входить до десятки найкращих бомбардирів усього кваліфікаційного турніру.

Звісно, з поверненням Михайлюка навряд чи Олександру доведеться виконувати по 18 кидків за матч. Проте якщо команді знадобиться загострення чи індивідуальне рішення епізоду, саме Ковляр здатен взяти відповідальність на себе.

Атакувальний стиль від тренерського штабу?

З огляду на результати товариських матчів, можна припустити, що Айнарс Багатскіс та його асистенти готують команду до максимально швидкого, атакувального баскетболу з широким використанням спейсингу.

Логіка проста: віковій збірній Грузії або Данії, де немає великої кількості виконавців із топових чемпіонатів, буде непросто підтримувати високий темп протягом усіх 40 хвилин.

Показово, що перші перемоги над цими суперниками Україна здобувала саме завдяки потужним другим половинам. У Данії третю чверть було виграно з рахунком 27:10, у матчі проти Грузії – 23:13.

Саме швидкий атакувальний баскетбол Багатскіс раніше прищеплював і Будівельнику, і збірній Латвії.

Нинішній склад фактично не має атлетичного центрового, через якого можна було б системно будувати гру в "фарбі". Тому логічним виглядає акцент на швидкому русі м'яча, постійних змінах напрямків атак, бекдорах і відкритих триочкових.

Водночас виступи Ковляра довели, що навіть айзо в окремих епізодах можуть приносити результат.

Сергій Гладир x.com/Be_BasketFr

Прихильником швидкого баскетболу є й асистент Багатскіса Сергій Гладир. У 37 років він уже став чемпіоном Франції разом із Монако, ставши головним тренером посеред сезону. У 11 матчах плейоф його команда жодного разу не набрала менше 80 очок, а чотири рази взагалі "пробивала" сотню.

Де можуть виникнути проблеми?

Дмитро Скапінцев в обох контрольних матчах зібрав по вісім підбирань і якісно перекривав простір завдяки своїм антропометричним даним. Однак глибини передньої лінії Україні все ж бракує.

Данило Сипало в матчі з Литвою подарував кілька яскравих хайлайтів, Максим Кличко також не виглядав чужорідним елементом, але швидкий набір фолів Скапінцевим або, не дай Боже, його травма можуть серйозно ускладнити ситуацію.

Так, є В'ячеслав Бобров, Андрій Войналович і молодий Олександр Кобзистий. Але протягом усього матчу стримувати Гогу Бітадзе чи Торніке Шенгелію їм може банально не вистачити габаритів.

Чого очікувати від суперників?

Данія підійде до матчів без Іффе Лундберга. Усього кілька тижнів тому він став MVP фінальної серії чемпіонату Ізраїлю. Останні шість сезонів 31-річний захисник стабільно відігравав важливу роль у клубах Євроліги.

Також не зіграють перспективний Тобіас Єнсен із німецького Ратіофарма та бігмен Дейн Ерікструп, який у першому матчі проти України набрав 21 очко.

Таким чином, данці залишаться без трьох виконавців, які потенційно могли створити найбільші проблеми українській команді.

У Грузії ж усе значною мірою залежатиме від дуету Торніке Шенгелія – Гога Бітадзе.

Виграти боротьбу під кільцем проти них буде надзвичайно складно. Саме тому Україні важливо нав'язати максимально високий темп, змусити суперників більше рухатися в захисті, провокувати фоли та користуватися будь-якими проблемами з взаєморозумінням.

Окрему увагу варто приділити Маркізу Ріду – гравцю, який дуже залежить від володіння м'ячем. Улітку 2020 року він приєднався до Прометея зі статусом одного з найкращих скорерів французької першості, хоча в Україні затримався лише чотири місяці.

Після цього американець знову вдало проявив себе у Франції, а останні три сезони ставав найрезультативнішим у турецькій Суперлізі. Саме такого універсального скорера грузинам бракувало, тому видача паспорта саме йому, відверто кажучи, не дивує.

У першому матчі за збірну Грузії грав Тадеус МакФадден, якому вже було 38 років. Тепер же задню лінію України чекає значно складніше випробування.

Денис Лукашов традиційно якісно захищається один в один, однак не варто забувати, що половину минулого сезону він провів без клубу, а два місяці тому відсвяткував своє 37-річчя.

Трохи полегшує задачу той факт, що збірна України може програти. Поразка з різницею меншою за 13 очок залишить нас другими в квартеті, за умови, що буде перемога над данцями.

Склад збірної України

Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА)

Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія)

Центрові: Данііл Сипало (Дніпро, Україна), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль)

Де дивитися

Матч проти Грузії відбудеться в Ризі – на майданчику "Хiaomi Arena". Старт – 18:30.

Поєдинок проти Данії пройде у місті Фарум на місцевій арені. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Пряму трансляцію обох матчів заплановано на телеканалі Суспільне Спорт.