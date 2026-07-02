Михайлюк: Виграти 20 очок у такої Грузії – це багато коштує

Захисник збірної України Святослав Михайлюк прокоментував впевнену перемогу "синьо-жовтих" над командою Грузії в межах 1-го етапу відбору на ЧС-2027, наголосивши, що звитяга над таким суперником багато коштує.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Виграти 20 очок у такої Грузії, з гравцями НБА і топовими гравцями Євроліги – це багато коштує. На другу половину ми вийшли, добре зіграли в захисті. Влучили дуже важливі 3-очкові та зробили гандикап у 20 очок.

Так, звісно, готувалися до "брудної" гри від суперників. Чотири роки тому, коли ми грали у кваліфікації з Грузією, була така ж гра. Тому готувалися", – підсумував Святослав.

Нагадаємо, баскетболіст Юти провів свій перший матч за національну команду з 2022 року та став найрезультативнішим на майданчику в складі обох команд, набравши 28 очок, що стало його особистим рекордом результативності за збірну в одному матчі.