Збірна України U-20 поступилася Ізраїлю у товариському поєдинку

Збірна України U-20 зазнала поразки від однолітків з команди Ізраїлю у контрольному матчі, який проходив у межах підготовки до юнацького чемпіонату Європи.

"Синьо-жовті" першими повели в рахунку, вигравши стартову чверть з рахунком 23:17. Але вже у наступному періоді ізраїльтяни відігралися – 20:19. В української команди перевага у 5 очок, щоправда, вона недовго втрималася.

У третій чверті наша команда розгромно поступилася 8:27, а в заключному періоді Ізраїль дотиснув суперник – 22:17, загальний рахунок 86:67.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Максим Грищук, у його активі 19 очок та 5 підбирань.

Контрольний матч

Чоловіки, U-20

Україна — Ізраїль 67:86 (23:17, 19:20, 8:27, 17:22)

Україна: Грищук 19 + 5 підбирань, Гогуленко 12 + 8 передач + 3 підбирання + 2 перехоплення, Король 9 + 7 підбирань, Йяму 6 + 5 підбирань, Упир 3— старт, Липка 6, Романиця 6, Ситар 2 + 3 передачі, Тупало 2, Нікифоренко 2

Матч-відповідь проти Ізраїлю пройде 29 червня.

Зауважимо, що "синьо-жовті" розпочнуть свій шлях на груповому етапі чемпіонату Європи 2026-го року U-20 з матчу проти Грузії 10 жовтня. Стартове вкидання відбудеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що тогорічне молодіжне Євро українці покинули після поразки від Фінляндії (82:84) у матчі за 15-16 місця.