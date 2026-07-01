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Грузія втратила зіркового форварда перед матчем з Україною

Олег Дідух — 1 липня 2026, 16:44
Грузія втратила зіркового форварда перед матчем з Україною
Сандро Мамукелашвілі
Getty Images

Форвард Сандро Мамукелашвілі не допоможе збірній Грузії в матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року проти України та Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу Грузії.

Напередодні Мамукелашвілі став вільним агентом. Через відсутність чинного контракту з клубом 27-річного форварда неможливо застрахувати, тож він пропустить матчі вдбору до ЧС-2027.

При цьому зіграє за збірну Грузії Торніке Шенгелія, який прибув до табору команди 27 червня.

У минулому сезоні Мамукелашвілі провів 80 матчів у НБА за Торонто, набиравши в них у середньому 11,2 очка, 4,9 підбирання та 1,9 передачі за гру.

Матч Україна – Грузія відбудеться у четвер, 2 липня, початок – о 18:30 за київським часом. 28 червня Україна перемогла Литву в контрольному матчі.

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