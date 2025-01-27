Форварда Дніпра визнали найкращим гравцем тижня у Суперлізі

Форварда Дніпра Володимира Конєва визнали найкращим гравцем дев'ятого ігрового тижня Суперліги України за баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Конєв допоміг чемпіонам України здобути чергові дві перемоги, виграти центральний матч кола та продовжити безпрограшну серію в Суперлізі до 16 матчів.

Володимир набрав 21 очко, зробив 4 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення в центральному матчі тижня проти Київ-Баскета, а також записав до активу 18 очок, 6 передач та 4 підбирання в грі проти Прикарпаття-Говерли.

Також була визначена символічна збірна тижня, до якої увійшли представники чотирьох клубів.

Раніше повідомлялося, що центровий Ховентуда Артем Пустовий отримав відзнаку за свій виступ у матчі проти Гранади (96:82) – українця визнали найкращим гравцем 18 туру чемпіонату Іспанії.