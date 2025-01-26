19 очок Пустового дозволили Ховентуду обіграти Гранаду в матчі чемпіонату Іспанії

Капітан збірної України Артем Пустовий допоміг Ховентуду здобути перемогу над Гранадою.

Клуб українця обіграв суперника з рахунком 96:82.

Артем провів на паркеті 20 хвилин. За цей час баскетболіст набрав 19 очок (5/7 двоочкові, 9/10 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 2 передачі, поставив 3 блок-шота при 4 фолах.

Рейтинг ефективності склав "+30". Плюс-мінус із ним на паркеті "+10".

Нагадаємо, вчора відбулося два матчі баскетбольної Суперліги України. У першому Старий Луцьк дотис Черкаські Мавпи, а в іншому Кривбас переграв Рівне.