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Пустового визнали найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії

Олексій Погорелов — 27 січня 2025, 14:05
Пустового визнали найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії
Артем Пустовий
Getty Images

Центровий Ховентуда Артем Пустовий отримав відзнаку за свій виступ у матчі проти Гранади (96:82) – українця визнали найкращим гравцем 18 туру чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє сайт іспанської ліги.

У цій грі 32-річний бігмен зібрав статистичну лінію з 19 очок, 6 підбирань, 2 передач та 3 блок-шотів, заробивши при цьому 4 фоли. Цей матч став для Артема найрезультативнішим у нинішньому сезоні на клубному рівні.

Пустовий провів на майданчику неповні 20 хвилин ігрового часу, за які встиг влучити 5 з 7 кидків (усі спроби були двоочковими) та реалізувати 9 з 10 штрафних.

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Після 18 зіграних турів Ховентуд посідає п'яте місце чемпіонату Іспанії, маючи баланс перемог 12-6. У наступному турі Пустовий з одноклубниками вирушать у гості до лідера дивізіону мадридського Реала. Цей поєдинок відбудеться 2 лютого.

А до цього Ховентуд ще встигне провести матч Єврокубк проти Будучності, який пройде 29 січня. Старт гри запланований на 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня української Суперліги. Вчора відбулися матчі між Кривбасом та Старим Луцьком, а також між Рівним та Черкаськими Мавпами.

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